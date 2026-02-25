CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta, dopo il Dortmund una tra Arsenal e Bayern agli ottavi: il tabellone

La Dea si regala gli ottavi grazie a una fantastica rimonta. Il sorteggio di venerdì dirà quale big ci sarà nel destino dei ragazzi di Palladino 

25 Feb 2026 - 21:18
videovideo

Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. Venerdì il sorteggio di Nyon stabilirà quale colosso europeo dovranno ora affrontare gli uomini di Palladino. In ogni caso sarà una sfida tanto affascinante quanto complicata: i possibili avversari sono infatti Arsenal o Bayern Monaco.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

atalanta
champions league
ottavi di finale
sorteggio champions
bayern monaco
arsenal

