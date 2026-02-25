Atalanta, dopo il Dortmund una tra Arsenal e Bayern agli ottavi: il tabellone

Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. Venerdì il sorteggio di Nyon stabilirà quale colosso europeo dovranno ora affrontare gli uomini di Palladino. In ogni caso sarà una sfida tanto affascinante quanto complicata: i possibili avversari sono infatti Arsenal o Bayern Monaco.