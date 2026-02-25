Atalanta, Percassi: "Fare risultato contro il Dortmund sarebbe qualcosa di storico"

25 Feb 2026 - 18:43

"Questa sera lo stadio dimostrerà ancora una volta quanto il pubblico voglia bene all'Atalanta. La passione dei tifosi è qualcosa di determinante per noi, lo stiamo vedendo anche nelle ultime trasferte in cui purtroppo i nostri tifosi non possono starci vicino e quanto ci mancano. Speriamo, attraverso il dialogo con le istituzioni, di poter affrontare questi problemi, compreso quello che ci toccherà anche mercoledì nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, perché il calcio senza il pubblico, senza la passione sia in casa sia fuori, diventa ovviamente per i protagonisti un problema". Così a Sky Sport l'amministratore delegato dell'Atalanta. Luca Percassi, a pochi minuti dalla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. L'Atalanta ha scelto di non partecipare al tradizionale pranzo Uefa con il Dortmund, decisione legata alla vicenda del giovane Samuele Inacio Pia, passato ai tedeschi e al centro di una controversia tra i due club. "Abbiamo effettivamente 'digiunato'. La speranza era che cogliessero l'occasione di dialogare. Non c'è stata. Andiamo avanti", ha aggiunto. "Sarà una partita molto difficile e molto complicata, ma sappiamo quanto la Champions League sia competitiva. Fare risultato questa sera significherebbe ottenere qualcosa ancora una volta di storico. Penso che già essere qui sia qualcosa di straordinario e quindi ci godremo questa sfida con lo spirito dell'Atalanta, con la speranza di fare una bella figura e di non avere rimpianti, consapevoli ovviamente anche della forza dell'avversario", ha sottolineato. 

