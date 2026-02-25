Atalanta, Percassi commosso: "Una delle notti più belle della nostra storia. Palladino predestinato, ha toccato le corde giuste"
"Metto questa partita poco dietro Dublino (finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, ndr). Stasera abbiamo fatto una partita perfetta, straordinaria. Faccio grandissimi complimenti al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico, eccezionale dal 1' all'ultimo minuto". È commosso l'ad dell'Atalanta Luca Percassi dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund e la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Il mister ci ha sempre creduto ed è riuscito a toccare le corde giuste - ha detto a Sky Sport - Palladino è un predestinato per qualità e visione. La prossima partita la giocheremo contro Arsenal o Bayern prime nei rispettivi campionati: per tutto il popolo bergamasco e per chi vuole bene all'Atalanta sarà qualcosa di straordinario. Quello che ci rende più orgogliosi è vedere il trasporto dello stadio, i bambini contenti. Siamo orgogliosi che Bergamo viva una delle notti più belle della nostra storia. Anche in questi mesi difficili siamo ripartiti dagli errori con umiltà e convinzione. A me ha colpito Pasalic, che domenica ha ringraziato il club dicendo di essere orgoglioso di questa maglia: noi abbiamo bisogno di giocatori così. Stasera il livello della prestazione di tutti è stato elevatissimo".