Atalanta, Percassi commosso: "Una delle notti più belle della nostra storia. Palladino predestinato, ha toccato le corde giuste"

25 Feb 2026 - 21:20
"Metto questa partita poco dietro Dublino (finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, ndr). Stasera abbiamo fatto una partita perfetta, straordinaria. Faccio grandissimi complimenti al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico, eccezionale dal 1' all'ultimo minuto". È commosso l'ad dell'Atalanta Luca Percassi dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund e la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Il mister ci ha sempre creduto ed è riuscito a toccare le corde giuste - ha detto a Sky Sport - Palladino è un predestinato per qualità e visione. La prossima partita la giocheremo contro Arsenal o Bayern prime nei rispettivi campionati: per tutto il popolo bergamasco e per chi vuole bene all'Atalanta sarà qualcosa di straordinario. Quello che ci rende più orgogliosi è vedere il trasporto dello stadio, i bambini contenti. Siamo orgogliosi che Bergamo viva una delle notti più belle della nostra storia. Anche in questi mesi difficili siamo ripartiti dagli errori con umiltà e convinzione. A me ha colpito Pasalic, che domenica ha ringraziato il club dicendo di essere orgoglioso di questa maglia: noi abbiamo bisogno di giocatori così. Stasera il livello della prestazione di tutti è stato elevatissimo".

