Champions League, il quadro del ritorno dei quarti: stasera Barcellona e Liverpool per la rimonta
I blaugrana a Madrid contro l'Atlético, i Reds sfidano in casa i parigini. Domani Arsenal-Sporting e Bayern-Real
Riparte la Champions League con il ritorno dei quarti di finale. Le gare di andata hanno disegnato certezze e prospettive inattese con la lezione del Bayern al Bernabeu, la sorpresa Atletico in casa del Barça in 10, il vantaggio rassicurante del Psg sul Liverpool e quello promettente dell'Arsenal a Lisbona. Ora si riparte e tutto può essere ribaltato o confermato.
Liverpool-Paris Saint-Germain (andata 0-2)
I campioni in carica sono stati gli unici a sfruttare il fattore campo nel turno di andata. Gli uomini di Luis Henrique arrivano inoltre da un turno di riposo in Ligue 1 concesso dalla lega francese. Il Liverpool sta vivendo un anno di transizione non semplice, nel weekend ha vinto con il Fulham grazie a un gol di Momo Salah, che però ormai non è più centrale ed è in procinto di lasciare la squadra dopo nove stagioni trionfali. I Reds potranno fare affidamento su Anfield per cercare di conquistare la tredicesima semifinale della propria storia.
Atletico Madrid-Barcellona (andata 2-0)
In campionato i blaugrana hanno dominato il derby con l'Espanyol (4-1), ma dovranno giocare la partita perfetta per ribaltare lo scivolone al Nou Camp con l'Atletico. In Coppa del Re la squadra di Simeone aveva stravinto 4-0 nell'andata, poi i blaugrana si erano imposti 3-0 sfiorando la rimonta che avrebbe prolungato l'epilogo ai supplementari. Per i colchoneros, quarti in Liga, è arrivato il ko a Siviglia con quasi tutte riserve in campo. Il Barça dovrà compiere un'altra impresa per passare in semifinale.
Arsenal-Sporting Lisbona (andata 1-0)
L'Arsenal cercherà di capitalizzare il successo in Portogallo della scorsa settimana, ma i problemi di Arteta sono quelli che sta vivendo in Premier. Dopo un torneo dominato, sta rischiando di compromettere tutto con una serie di passi falsi. L'ultimo è quello subito nel weekend in casa col Bournemouth che ha ridotto a sei i punti di vantaggio sul Manchester City, che ha una gara da recuperare e la sfida diretta in casa nel prossimo turno. I Gunners ora devono però concentrarsi sul coriaceo Sporting e arpionare intanto la semifinale di Champions.
Bayern Monaco-Real Madrid (andata 2-1)
Tedeschi e spagnoli arrivano da un fine settimana diametralmente opposto. Lo squadrone di Kompany non si è concesso pause: in Bundesliga è salito a +18 sul Dortmund con la cinquina inflitta al St.Pauli. Il totale dei gol arriva a 105, già record assoluto a cinque gare dal termine, meglio di un altro Bayern stellare, quello del Kaiser Beckenbauer nel 1972. Olise, Gnabry e Diaz a supporto di Kane sfideranno un altro attacco stellare formato da Vinicius, Bellingham e Mbappé. Per gli uomini di Álvaro Arbeloa conterà molto l’aspetto psicologico. I blancos sono reduci dal pareggio contro il Girona che di fatto ha consegnato lo scudetto al Barcellona e rimontare lo svantaggio a Monaco non sarà facile.