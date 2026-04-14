Champions League, il quadro del ritorno dei quarti: stasera Barcellona e Liverpool per la rimonta

L'Arsenal cercherà di capitalizzare il successo in Portogallo della scorsa settimana, ma i problemi di Arteta sono quelli che sta vivendo in Premier. Dopo un torneo dominato, sta rischiando di compromettere tutto con una serie di passi falsi. L'ultimo è quello subito nel weekend in casa col Bournemouth che ha ridotto a sei i punti di vantaggio sul Manchester City, che ha una gara da recuperare e la sfida diretta in casa nel prossimo turno. I Gunners ora devono però concentrarsi sul coriaceo Sporting e arpionare intanto la semifinale di Champions.