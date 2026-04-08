Ritmo, coraggio e idee: nei quarti di Champions tre fattori "alieni" rispetto alla Serie A

Si potrebbe liquidare la vicenda con l’incartapecorita scusa del fatturato. Negli altri campionati hanno più soldi, ne possono spendere di più e allora sono tutti bravi. Troppo semplice. Una volta presi, i giocatori vanno messi in campo nelle condizioni ideali e addestrati per renderli funzionali alla squadra. Questa è la grande differenza. Le squadre inglesi (in questo caso anche quelle di fondoclassifica) vanno a una velocità doppia rispetto a quelle italiane in campo. Le squadre spagnole (praticamente tutte) fanno viaggiare il pallone a una velocità doppia rispetto a quelle italiane. Un ex calciatore italiano di alto livello è rimasto impressionato quando ha potuto vedere a bordocampo un riscaldamento del Barcellona: “Non se la passano, se la tirano”. Poi ci sono Bayern e Paris Saint Germain che non sono né inglesi né spagnole ma che hanno scelto un allenatore che ha giocato a lungo in Premier League e uno che ha allenato a lungo in Spagna.