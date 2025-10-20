Verso PSV-Napoli, Conte: "Non siamo qui per fare le vittime sacrificali. McTominay? Decide lui"

Al Napoli manca concretezza: qual è il passaggio per migliorare?

Rispetto all'anno scorso abbiamo segnato di più anche se ne abbiamo concessi di più. La media si è alzata e anche nell'ultima partita abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Serve concretezza anche se la mole di gioco è aumentata sotto tutti i punti di vista e forse anche per questo siamo più esposti a rischi rispetto all'anno passato dove eravamo meno dominanti durante il match. La nostra squadra è questa, giocare per cercare di fare un gol in più e con una mentalità europea. Le grandi squadre devono pensare anche a concedersi il rischio di prendere qualche gol in più.