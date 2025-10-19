Inter, avanti con Bonny ed Esposito: Thuram solo a Napoli, la sfida con Conte pesa sulle scelte di Champions

In Belgio ancora senza Thuram: Marcus punta il Napoli, salvo sorprese e ripensamenti salta anche la Champions. Non verrà 'rischiato' contro l'Union, per quanto il peso specifico di questa trasferta europea non sia irrilevante. Tutt'altro. Ma Chivu sa che la sua Inter può fare bene ed essere verticale e pericolosa anche senza le accelerazioni dell'attaccante francese: merito del connazionale match winner dell'Olimpico Ange Bonny, suo back-up naturale, e di Pio Esposito, fresca gioventù emergente al servizio della causa. Riposerà quindi ancora Thuram, fermo da fine settembre per l'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga, proseguendo verso il pieno recupero previsto a questo punto per la trasferta del Maradona. E potrebbe fare altrettanto anche Lautaro, sempre nell'ottica di una gestione delle energie, da dosare con precisione e meticolosità.