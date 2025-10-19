Logo SportMediaset

INTER

Inter, avanti con Bonny ed Esposito: Thuram solo a Napoli, la sfida con Conte pesa sulle scelte di Champions

Il francese dovrebbe rientrare al Maradona e in Belgio potrebbe riposare anche Lautaro

di Pepe Ferrario
19 Ott 2025 - 11:52
© www.inter.it

© www.inter.it

In Belgio ancora senza Thuram: Marcus punta il Napoli, salvo sorprese e ripensamenti salta anche la Champions. Non verrà 'rischiato' contro l'Union, per quanto il peso specifico di questa trasferta europea non sia irrilevante. Tutt'altro. Ma Chivu sa che la sua Inter può fare bene ed essere verticale e pericolosa anche senza le accelerazioni dell'attaccante francese: merito del connazionale match winner dell'Olimpico Ange Bonny, suo back-up naturale, e di Pio Esposito, fresca gioventù emergente al servizio della causa. Riposerà quindi ancora Thuram, fermo da fine settembre per l'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga, proseguendo verso il pieno recupero previsto a questo punto per la trasferta del Maradona. E potrebbe fare altrettanto anche Lautaro, sempre nell'ottica di una gestione delle energie, da dosare con precisione e meticolosità.

Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

Si diceva infatti che il peso specifico della trasferta belga è rilevante: vero, tenuto conto che dopo il match contro l'Union e quello casalingo contro il Kairat arriveranno in sequenza le sfide con Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund, ma la sensazione è che quest'anno la priorità nerazzurra sia in assoluto il campionato. Quindi, tradotto, ogni riflessione sulla Champions incipiente non può non tenere conto del successivo vis à vis con Antonio ConteAnche Lautaro, fortemente 'raffreddato' all'Olimpico, potrebbe così veder dosato il suo minutaggio. 

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Non la sola variante possibile, quest'ultima. Altre mosse, altri cambi, aleggiano nella mente di Chivu. Ipotesi, al momento, al vaglio dei prossimi allenamenti e mascherati dall'arte dissimulatoria del tecnico nerazzurro, maestro del depistaggio in termini di formazione. Predisposizione naturale agevolata tuttavia da una certezza contingente, quella di avere cioè a disposizione una rosa polivalente e proficuamente interscambiabile. Non solo in attacco.

