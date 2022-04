Real super con Karim the dream Benzema: così Ancelotti sogna la quattordicesima

IL PROTAGONISTA

L'attaccante francese è straripante, gol e personalità

Karim the dream: un sogno per il Real Madrid che ora si candida a grande favorita per la vittoria della Champions League, quella che sarebbe la quattordicesima nella storia per i Blancos. Ancelotti deve molto a Benzema che sta vivendo forse il momento migliore della carriera. Di gol ne ha sempre fatti tanti, ma superati i 30 anni ha raggiunto una grande maturità ed è diventato pure un leader trascinatore. Complice anche l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo, l'attaccante francese si è caricato sulle spalle tutto il peso della pressione. Benzema-show, il Real vede le semifinali







































Dal Psg al Chelsea, un'altra tripletta da raccontare e ricordare. Tutto il repertorio del numero 9: due gol spettacolari di testa e uno di astuzia. In area di rigore è dominante, praticamente immarcabile, chiedere a Rudiger e Thiago Silva o a Kimpembe e Marquinos. Incontenibile, Benzema sa sempre farsi trovare al posto giusto e con i compagni ha un'intesa straordinaria. Due gol di testa praticamente inventati, ma anche due palle perfette di Vinicius e Modric. Poi l'opportunismo per sfruttare l'erroraccio di Mendy.

Vedi anche Champions League Champions League: Chelsea-Real Madrid 1-3, tripletta fantastica di Benzema Vedi anche Champions League Real, Ancelotti: "Giocato bene con coraggio e personalità. Benzema è un grande" Merito anche di Ancelotti che l'ha rimesso al centro del progetto e Benzema l'ha ringraziato pubblicamente: "Uno dei migliori". Il tecnico italiano gli ha costruito la squadra intorno e lui ha ripagato la fiducia. Non solo gol, ma anche tanti movimenti in aiuto dei compagni. Il francese aiuta in copertura, appoggia, fa salire la squadra e indica la via. C'è la quattordicesima nel mirino, quella che sarebbe la quinta personale per Karim the dream.