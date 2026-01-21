Real Madrid, il clima Bellingham-tifosi resta teso: "Mi sono vendicato"

L'inglese ha spiegato così l'esultanza dopo il sesto gol che ha fatto il giro del web: "Molte persone dicono molte cose..."
Un 6-1 al Monaco al Bernabeu, il secondo posto nella classifica di Champions, la Liga di fatto riaperta dal -1 in classifica sulla capolista Barcellona: la stagione del Real Madrid si sta rimettendo in carreggiata dopo l'esonero di Xabi Alonso, ma non basta affatto per rasserenare il clima tra la squadra e i tifosi, che spesso nelle ultime uscite hanno fischiato i loro beniamini. A testimoniarlo, anche in una serata in cui gli applausi sono stati copiosi per tutti e Vinicius è stato eletto Mvp, è l'esultanza polemica di Jude Bellingham, autore del sesto gol ai francesi.
Nelle ultime settimane il centrocampista inglese è finito nel mirino dei social, che lo accusano di amare troppo la vita notturna di Madrid a discapito del rendimento in campo. Così, dopo aver siglato il 6-1, Bellingham ha portato il pollice alla bocca, alzato il mignolo e ha buttato all'indietro la testa, come a mimare la bevuta di uno shot, ripetendo più volte il gesto per poi riderne con i compagni. "La mia esultanza? Molte persone dicono molte cose, e io che so come stanno le cose mi sono vendicato dei tifosi..."