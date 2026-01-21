Real Madrid, il clima Bellingham-tifosi resta teso: "Mi sono vendicato"

Un 6-1 al Monaco al Bernabeu, il secondo posto nella classifica di Champions, la Liga di fatto riaperta dal -1 in classifica sulla capolista Barcellona: la stagione del Real Madrid si sta rimettendo in carreggiata dopo l'esonero di Xabi Alonso, ma non basta affatto per rasserenare il clima tra la squadra e i tifosi, che spesso nelle ultime uscite hanno fischiato i loro beniamini. A testimoniarlo, anche in una serata in cui gli applausi sono stati copiosi per tutti e Vinicius è stato eletto Mvp, è l'esultanza polemica di Jude Bellingham, autore del sesto gol ai francesi.