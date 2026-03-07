Continua la bufera Var in Premier League dopo il fuorigioco di naso

In Inghilterra non si spegne l'eco del verdetto del Var di Tottenham-Crystal Palace di giovedì. Un gol di Ismaila Sarr, deviato e finito alle spalle di Guglielmo Vicario, è stato annullato dopo un controllo video durato diversi minuti, scatenando proteste per la natura millimetrica del fuorigioco. Nonostante il guardalinee non avesse inizialmente alzato la bandierina, i replay hanno mostrato come solo fronte e naso dell'attaccante superassero la linea del difensore degli Spurs, Micky van de Ven. Il Premier League Match Centre ha confermato la decisione via social, spiegando che la posizione irregolare è stata accertata tecnicamente. Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha scherzato così in conferenza stampa: "Ho detto a Ismaila Sarr che ha il naso troppo grande".