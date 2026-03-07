Brutte notizie per Gattuso in vista dei play-off: Calafiori ko con l'Arsenal

Brutte notizie per il ct Gattuso in vista dei play-off di fine marzo che decreteranno o meno la presenza dell'Italia ai prossimi Mondiali in Canada, Usa e Messico. Il ct infatti, potrebbe essere costretto a fare a meno di Riccardo Calafiori, uscito anzitempo nel corso della sfida odierna vinta dall'Arsenal in casa del Mansfield Town e valida per la FA Cup. L'ex Roma è costretto a lasciare il campo al minuto 76 per un problema ai flessori della gamba destra. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Ricordiamo che la Nazionale affronterà l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo: in caso di vittoria gli azzurri se la vedranno in finale contro Bosnia o Galles in trasferta.