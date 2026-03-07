Brutte notizie per Gattuso in vista dei play-off: Calafiori ko con l'Arsenal

07 Mar 2026 - 16:27
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per il ct Gattuso in vista dei play-off di fine marzo che decreteranno o meno la presenza dell'Italia ai prossimi Mondiali in Canada, Usa e Messico. Il ct infatti, potrebbe essere costretto a fare a meno di Riccardo Calafiori, uscito anzitempo nel corso della sfida odierna vinta dall'Arsenal in casa del Mansfield Town e valida per la FA Cup. L'ex Roma è costretto a lasciare il campo al minuto 76 per un problema ai flessori della gamba destra. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Ricordiamo che la Nazionale affronterà l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo: in caso di vittoria gli azzurri se la vedranno in finale contro Bosnia o Galles in trasferta. 

Ultimi video

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

03:10
Questa sera Juventus-Pisa

Questa sera Juventus-Pisa

01:09
Paulo Dybala operato

Paulo Dybala operato

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:37
Arbitra minorenne aggredita, Aia: "Episodi intollerabili, superato il limite"
16:27
Brutte notizie per Gattuso in vista dei play-off: Calafiori ko con l'Arsenal
16:11
Infortunio Ronaldo, il messaggio social: "Mi sto riprendendo"
16:02
Parma, Cuesta sfida la Fiorentina: "Squadra cresciuta molto rispetto all'andata"
16:00
Cremonese, che sorpresa: di nuovo in lista David Okereke