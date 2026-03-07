Infortunio Ronaldo, il messaggio social: "Mi sto riprendendo"
Cristiano Ronaldo risponde a Jorge Jesus: "Sto recuperando". Il portoghese dell'Al Nassr rassicura i fan dopo il volo a Madrid per curare il ginocchio.
Dopo le ore di ansia per le parole del tecnico Jorge Jesus, che aveva definito il suo infortunio al tendine del ginocchio "più grave del previsto", è lo stesso Cristiano Ronaldo a rassicurare i tifosi. Il fuoriclasse dell'Al Nassr, volato a Madrid per sottoporsi alle cure del suo fisioterapista di fiducia, è intervenuto sui social per fare il punto sulle sue condizioni: "Mi sto riprendendo. Sto recuperando e sono pronto a guardare la partita di oggi. Andiamo, Al Nassr!".