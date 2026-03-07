Infortunio Ronaldo, il messaggio social: "Mi sto riprendendo"

Dopo le ore di ansia per le parole del tecnico Jorge Jesus, che aveva definito il suo infortunio al tendine del ginocchio "più grave del previsto", è lo stesso Cristiano Ronaldo a rassicurare i tifosi. Il fuoriclasse dell'Al Nassr, volato a Madrid per sottoporsi alle cure del suo fisioterapista di fiducia, è intervenuto sui social per fare il punto sulle sue condizioni: "Mi sto riprendendo. Sto recuperando e sono pronto a guardare la partita di oggi. Andiamo, Al Nassr!".