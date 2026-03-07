Cagliari-Como, Marinelli non fa sconti: doppia ammonizione per simulazione in 6 minuti

In un clima di accese polemiche sulla lotta simulatori, l'arbitro Livio Marinelli si è preso la scena durante Cagliari-Como con due decisioni molto nette. Tra il 65' e il 71', il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo per ben due volte punendo altrettanti tentativi di simulazione: prima è toccato a Palestra, ammonito per una caduta in area alla ricerca del rigore, e poco dopo a Sebastiano Esposito, sanzionato per una simulazione al limite dell'area. Marinelli non ha avuto dubbi, arrestando immediatamente il gioco in entrambi i casi e mostrando il cartellino giallo.