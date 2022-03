Real Madrid, Ancelotti: "Spero di regalare a Perez i quarti di finale per il suo compleanno"

VERSO REAL-PSG

Il tecnico dei Blancos alla vigilia della sfida di ritorno col PSG: "L'assenza della regola del gol in trasferta cambia le cose, il risultato non ci impone di fare una partita da pazzi"

"Abbiamo avuto modo di svolgere un certo lavoro atletico, abbiamo puntato sull'aspetto fisico; a Parigi non abbiamo giocato bene, domani abbiamo fiducia di disputare una grande partita. Il miglior Real Madrid può competere con il miglior Paris Saint-Germain; abbiamo visto il miglior PSG all'andata, domani vedremo il miglior Real Madrid. Karim Benzema? Sta bene, è tornato a essere il Benzema che era prima di infortunarsi". Così Carlo Ancelotti, allentore dei Blancos, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions. Getty Images

"All'andata - ha aggiunto - non siamo riusciti a giocare come avevamo programmato: abbiamo sofferto di più la loro pressione in attacco. Non siamo riusciti a trovare buone occasioni per attaccare fin dall'inizio, ecco cosa è successo. Penso che il contributo dei tifosi sarà molto importante, dobbiamo giocare la partita che vogliono i tifosi, disputeremo la partita che vogliono i tifosi". Sul recupero del tedesco Toni Kroos, Ancelotti ha detto: "Non è al 100%, non può giocare questo tipo di partite. Se penso che Kroos domani sarà al 100% gioca, se penso che sarà al 95% resta fuori".

"Vogliamo la qualificazione ai quarti di finale - ha continuato il tecnico - L'assenza della regola del gol in trasferta cambia le cose, dobbiamo vincere e fare una partita intelligente. Basta vincere con un gol di scarto, il risultato non ci impone di fare una partita da pazzi. Mbappé? Con o senza non cambia niente, prepariamo la gara pensando che giochi. Spero di regalare a Perez i quarti di finale per il suo compleanno".