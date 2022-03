Champions League, Psg in ansia per Mbappé

CHAMPIONS LEAGUE

Il francese ha rimediato un pestone in allenamento: il club ha parlato di "esami rassicuranti", verrà rivalutato martedì

Allarme Kylian Mbappé in casa Psg, a due giorni dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Come confermato dal club francese l'attaccante ha ricevuto un pestone nell'allenamento di lunedì mattina e la sua presenza per la super sfida del Bernabeu al momento appare incerta. Le prime indicazioni hanno escluso fratture e in una nota ufficiale i parigini hanno parlato di "esami rassicuranti". Verrà rivalutato martedì. Getty Images

Il Paris Saint Germain è chiamato a difendere l'1-0 strappato all'andata e siglato proprio da Mbappé al 94', quando il match sembrava destinato a chiudersi in parità, nonostante l'enorme mole di gioco e di occasioni create dai ragazzi di Pochettino. Se il fuoriclasse francese non dovesse farcela, il tecnico potrebbe optare per il tridente composto da Messi, Di Maria e Neymar. Verso una maglia da titolari anche gli azzurri Donnarumma e Verratti.

IL COMUNICATO DEL PSG

"Kylian Mbappé ha subito un colpo al piede sinistro in allenamento. Ha eseguito il trattamento questo pomeriggio. L'esame clinico ha dato esito rassicurante e un nuovo punto verrà fatto tra 24 ore".