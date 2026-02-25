Puntare allo scudetto e andare avanti in Champions: l'accoppiata impossibile del calcio italiano

Dopo il tragico finale di Champions League dell'anno scorso, con i cinque gol presi dal Psg, tanti tifosi interisti si sono interrogati su quanto fosse logico impiegare forze fisiche e mentali per andare avanti inutilmente in Europa a discapito di uno scudetto. Dimarco, alla vigilia della gara con il Bodo, ha detto di preferire il tricolore. Anche perché, al momento, è davvero complesso pensare che una squadra italiana possa vincere la coppa più importante. E non solo al momento. L'accoppiata è riuscita solo in tre occasioni: all'Inter nel 1965 e nel 2010 (con aggiunta di Coppa Italia) e al Milan del 1994. Ora è ancora più difficile, se si pensa a quanto sia aumentato il carico di impegni a livello nazionale e internazionale. Per questo siamo obbligati a scegliere.