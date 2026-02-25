Premio Ciotti 2025, Marotta e Cozzoli: “Sport palestra di vita e driver per crescita sociale ed economica”

Lo sport che diventa racconto, memoria e visione del futuro. Lo sport che si fa cultura, impresa e responsabilità sociale. Si è svolta oggi pomeriggio a Milano la cerimonia di consegna del Premio di Letteratura Sportiva Sandro Ciotti 2025, organizzato dal Panathlon Club Milano. Un appuntamento che celebra la narrativa sportiva come espressione culturale e civile.



Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato e autore del volume “L’anima sociale industriale dello sport” (Piemme Edizione), ha ricevuto il prestigioso riconoscimento insieme a Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter e autore della prefazione del libro. “Lo sport ha una doppia natura complementare: da un lato è strumento di inclusione, coesione e benessere comunitario; dall’altro è un ecosistema industriale capace di generare occupazione, innovazione, investimenti e sviluppo economico – ha detto Cozzoli -. Non va dimenticata la portata e la legacy dei grandi eventi sportivi, come le Olimpiadi, driver per turismo, economia, crescita della pratica sportiva. Vorrei esprimere profonda gratitudine per il Premio Ciotti e per condividere questo momento con Beppe Marotta, la cui competenza, autorevolezza e visione strategica rappresentano un punto di riferimento per il sistema calcio e per lo sport, e che ha coniugato una visione fondata su risultati sportivi e valori etici". Il Presidente dell’Inter Marotta ha sottolineato: “I valori dello sport sono tanti e positivi. Lo sport è una palestra di vita, non solo obiettivi da raggiungere che gratificano ma é anche crescita. Lo sport è un diritto riconosciuto ma anche pratica diffusa e tutti devono fare attività sportiva. Vito (Cozzoli, ndr) ha affrontato queste tematiche in maniera molto approfondita. Il Premio Ciotti è un riconoscimento importante, che questo libro merita”.

Un’occasione per riflettere sul valore sociale ed economico dello sport contemporaneo.

