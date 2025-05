Psg, Luis Enrique: "Donnarumma è stato fantastico". Hakimi: "Per me una finale speciale"

DONNARUMMA: "CHE EMOZIONE CONTRO L'INTER"

Gigio Donnarumma è stato uno dei grandi protagonisti della doppia sfida contro l'Arsenal. E in vista dell'ultimo atto della Champions non nasconde le sue emozioni in vista della partita contro l'Inter. "Sono emozionato, torniamo a giocare una bella finale: sarà bello ritrovare i miei ex compagni di nazionale - ha detto il portiere del Psg -. Mi godo la serata, l'ambiente è stato stratosferico". "Ritroverò amici e il mio vecchio allenatore dei portieri Spinelli, col quale mi sento tutti i giorni - ha aggiunto -. Non è stato facile per tutto: lingua, nuova città, è stato complicato ma adesso mi vogliono tutti bene e sono contento". "Su Odegaard è stata una bella parata - ha proseguito il portiere azzurro -. Cerco di lavorare sui punti deboli, credo di essere migliorato". Poi qualche battuta anche sul confronto a distanza con Sommer e sul rinnovo del contratto. "Sommer ieri è stato bravissimo, ha fatto pù parate di me - ha spiegato Gigio parlando del collega nerazzurro -. Ha fatto una partita fantastica, è stata una bellissima partita". "Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo: so come sto qui, la scelta è tutta della società: c'è solo da firmare", ha aggiunto. Infine sui cambiamenti in squadra dopo l'addio di Mbappé: "E' cambiato lo spirito, siamo molto più squadra: giochiamo l'uno per l'altro. Ci manca Kylian, è uno dei più forti al mondo però gli faccio i miei migliori auguri perché è un grandissimo amico. La squadra è molto unita, stiamo molto bene insieme: abbiamo vinto un Europeo così, questo fa la differenza in tutte le squadre".