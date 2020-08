Psg, altra tegola per la Champions: anche Verratti va ko

CHAMPIONS

Piove sul bagnato in casa Psg in vista della ripresa della Champions League. Dopo Mbappé, alle prese con un complicato recupero lampo in seguito all'infortunio accusato nella recente finale di Coppa di Lega, anche Marco Verratti è in forte dubbio per il big match contro l'Atalanta. Martedì il centrocampista azzurro ha infatti riportato una problema al polpaccio dopo uno scontro in allenamento e al momento sembra molto difficile che riesca a essere disponibile in tempi rapidi.

Dopo lo scontro di gioco con un compagno di squadra, Verratti è stato subito sottoposto ad alcuni accertamenti medici che hanno evidenziato un guaio muscolare. Alcune voci parlano di una lesione, ma per ora non ci sono conferme. Difficile comunque pensare a un suo recupero per la gara contro l'Atalanta in programma mercoledì 12 agosto. Di sicuro una pessima notizia per Tuchel, ma non per Gasperini, che potrà affrontare i parigini molto probabilmente senza il loro "faro" in mezzo al campo.

