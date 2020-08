Champions League, dalla Francia: Mbappé verso il recupero in tempi record

VERSO ATALANTA-PSG

Sembrava un'ipotesi irrealizzabile, ma ora in Francia cominciano a crederci davvero: Kylian Mbappé potrebbe essere disponibile per la sfida delle Final Eight di Champions League contro l'Atalanta del 12 agosto. Secondo l'Equipe, che riporta la notizia in prima pagina, il bomber del Psg sta bruciando le tappe del recupero, dopo il brutto infortunio alla caviglia, con interessamento del legamento, subito nella finale di Coppa di Francia contro il St. Etienne. Il quotidiano francese, citando come fonte un familiare dell'attaccante, si spinge oltre e afferma che "c'è un 90% di probabilità che sia convocato".

Mbappé, come evidenzia anche l'Equipe, è stato visto a Camp des Loges (il centro di allenamento del Psg) camminare senza stampelle già mercoledì, appena 4 giorni dopo l'intervento-killer di Perrin che aveva fatto tremare tutti i tifosi parigini. Venerdì sera era sugli spalti dello Stade de France per assistere alla vittoria ai rigori dei suoi compagni contro il Lione in Coppa di Lega ed è anche sceso in campo a festeggiare, senza manifestare particolari problemi.

Il quotidiano transalpino spiega che i risultati degli esami clinici e radiologici sono sempre più confortanti e dall'interno del club fanno sapere che, a volte, i comunicati riguardanti le condizioni mediche tendono a essere strategicamente pessimisti o vaghi (si era parlato di "circa tre settimane di stop"). A tutto questo, naturalmente, va aggiunta la grande voglia e determinazione di Mbappé. che farà di tutto per rientrare nella lista dei convocati. Anche se non dovesse essere al 100% e Tuchel decidesse di lasciarlo in panchina, potrebbe essere un'arma micidiale a partita in corso.

