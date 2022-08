Preliminari Champions League: Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria volano alla fase a gironi

PLAYOFF

La squadra di Glasgow vince in trasferta 1-0 sul Psv, ai danesi basta lo 0-0 in casa del Trabzonspor, i croati ribaltano 4-1 il ko dell’andata col Bodo

© Getty Images Rangers Glasgow, Copenaghen e Dinamo Zagabria sono le ultime squadre a strappare il pass per la fase a gironi della Champions League 2022/2023, sorteggi in programma giovedì alle 18 a Istanbul. Gli scozzesi, dopo il 2-2 dell’andata, riescono a espugnare Eindhoven 1-0 sul Psv. Ai danesi basta lo 0-0 con il Trabzonspor dopo aver vinto 2-1 una settimana fa in casa. I croati, ko contro il Bodo 1-0, ribaltano la qualificazione 4-1 ai supplementari.

TRABZONSPOR-COPENHAGEN 0-0

Al Copenhagen basta il 2-1 dell’andata per strappare il pass per la fase a gironi di Champions League. I turchi ci provano sospinti dal solito caldissimo pubblico di casa ma non basta (ben 17 tiri totali a fine match), il muro danese regge fino al 90’ e lo 0-0 è quanto basta agli ospiti per uscire indenni da Trebisonda.

Il Rangers Glasgow firma l’impresa ed espugna Eindhoven conquistando così la qualificazione per i gironi di Champions League. Dopo il 2-2 dell’andata grande equilibrio anche al ritorno, nella ripresa però arriva il gol di Colak al 60’ a spezzare i ritmi della partita. Gli olandesi provano l’assalto finale ma gli uomini di van Bronckhorst non cedono fino al fischio finale.

DINAMO ZAGABRIA-BODO GLIMT 4-1 (DTS)

La Dinamo Zagabria ribalta lo 0-1 dell’andata contro il Bodo/Glimt e vola ai gironi di Champions. Orsic e Petkovic firmano l’uno-due nei primi 22 minuti di gioco, Gronbaek appena entrato riapre i giochi al 70’. Si va allora ai supplementari, gli ospiti sembrano puntare ai rigori mentre i padroni di casa ci credono di più: gli sforzi vengono premiati al 117’ quando ormai i rigori sembrano a un passo, è Drmic a calare l’insperato tris. Tre minuti dopo arriva poi il definitivo poker di Bockaj.

