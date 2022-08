Preliminari Champions League: il Benfica travolge la Dinamo Kiev, ai gironi anche Plzen e Maccabi Haifa

PLAYOFF CHAMPIONS

Nel ritorno delle prime gare degli spareggi i lusitani stendono gli ucraini. Grande prova dei cechi che battono gli azeri e volano alla fase ai gironi

La prima tranche del ritorno dei playoff di Champions League ha regalato ancora una volta un mix di qualificazioni abbastanza scontate e imprese storiche. La prima squadra che approda alla fase a gironi è il Benifica, che non sbaglia e rispetta il pronostico della vigilia contro la Dinamo Kiev: un 3-0 che non lascia speranze agli ucraini. Passa anche il Viktoria Plzen che vince grazie alla rimonta nel secondo tempo 2-1 contro il Qarabag.

Match incredibile a Belgrado tra Stella Rossa e Maccabi Haifa con gli israeliani che all'ultimo secondo hanno raggiunto il 2-2 che gli vale l'ingresso nel tabellone principale della Champions grazie alla rocambolesca autorete di Pavkov (in Israele 3-2 per il Maccabi).

BENFICA- DINAMO KIEV 3-0

Sorride il Benfica che, forte del successo nella gara d’andata, trionfa 3-0 in casa contro la Dinamo Kiev. Al Da Luz i portoghesi partono forte e provano a mettere subito una bella ipoteca sulla qualificazione sbloccando la gara al 27′ con il sigillo di Otamendi. Padroni di casa che continuano a spingere e trovano il raddoppio al 40’ grazie alla rete di Rafa Silva. Gli ucraini accusano il colpo e dopo due minuti è a chiudere definitivamente i giochi. Nella ripresa gli ucraini provano ad accorciare la distanze, ma gli affondi vengono ben respinti del Benfica che mantiene il triplo vantaggio e gestisce tranquillamente la gara. Gara che si chiude 3-0 a favore dei padroni di casa

VIKTORIA PLZEN - QARABAG 1-1

Il colpo della serata lo mette a segno il Viktoria Plzen che vince tra le mura amiche contro il Qarabag. Alla Doosan Arena, dopo il pareggio a reti bianche nella gara di andata, gli azeri spingono con forza e si portano in avanti al 38’ con Ozobìc. Al rientro arriva immediatamente il pari dei padroni di casa con Jan Kopic che spara un siluro imprendibile sotto la traversa (58’). Rimonta ceca che arriva al 73’ quando Kiliment riceve un bel passaggio all'interno dell'area e il suo pallone finisce alle spalle del portiere. Partita che finisce 2-1 e Viktoria Plzen che festeggia un’incredibile qualificazione ai gironi.

STELLA ROSSA- MACCABI HAIFA 2-2

Gara pirotecnica quella tra Stella Rossa e Maccabi Haifa, finita con un pareggio a favore degli israeliani. Agli ospiti bastava poco per bissare la qualificazione, ma la squadra dell’ex neroazzurro Dejan Stankovic ci ha provato fino alla fine. Dopo 27' i serbi passano con Pesic e al 40' con Ivanic, riaccorcia le distanze al 47’ Sundrgen: gli uomini della Stella Rossa vanno al riposo con il vantaggio. Sembra mettersi bene per i serbi che al ritorno in campo, però, si spengono e nel finale il Maccabi Haifa trova il pareggio con un autogol di Pavkov e il passaggio del turno.