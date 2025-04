Parla il doppio ex Rummenigge: "Inter favorita, al Bayern serve un piccolo miracolo"

"Per il Bayern ci vorrà un piccolo miracolo dopo il risultato dell'andata a Monaco, perché da noi l'Inter si è presentata con una gran bella squadra. Veramente. Quindi sarà una partita difficile per il Bayern, anche se non impossibile. Ma per me l'Inter sarà la favorita per passare il turno". Così Karl-Heinz Rummenigge, doppio ex della sfida tra Bayern Monaco e Inter, in una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma alle 21 a San Siro. "Tutto è possibile in una partita unica, si può rimontare perché con un gol di vantaggio vai almeno ai supplementari. Però al Bayern serve una serata davvero buona. Abbiamo perso un po' in maniera superficiale l'andata - ha ammesso - perché dopo il gol di Muller sarebbe stato più intelligente essere contenti con il pareggio. Invece abbiamo spinto perché volevamo vincere a tutti i costi e abbiamo incassato un gol che è costato caro".