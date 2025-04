Bayern, Bologna e Milan: la "settimana santa" dell'Inter che vale una stagione

La settimana santa dell'Inter (perfetto il tempismo del calendario nerazzurro) si apre con un acconto versato sul campo del Bayern da riscattare mercoledì nella notte europea di San Siro, proseguirà con un +3 sul Napoli da difendere nella domenica di Pasqua in quel di Bologna e si concluderà esattamente tra otto giorni con il derby di Coppa Italia, in perfetta parità dopo i 90 minuti dell'andata. Il passaggio chiave della stagione nerazzurra si consumerà dunque in questo lasso di tempo nel quale Simone Inzaghi e i suoi uomini sono chiamati al massimo dispendio di energie fisiche e mentali.