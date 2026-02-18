Galatasaray-Juventus, le reazioni social non perdonano la disfatta bianconera

© X
© X
© X
© X
La Juventus crolla in Turchia, perde 5-2 col Galatasaray e ora è costretta all'impresa se vuole raggiungere gli ottavi di Champions League. Prima della gara di ritorno a Torino, però, c'è spazio per gli sfottò social. Scatenati soprattutto gli interisti, che non aspettavano altro dopo la lunga coda polemica della sfida di sabato sera.
Qui una raccolta dei post più simpatici pubblicati su X: tra Bastoni, Felipe Melo, limoni e non solo...c'è chi invoca un gol dell'ex nerazzurro Mauro Icardi per l'umiliazione completa, chi non crede alla doppietta di Koopmeiners e chi invece scherza su Cabal-De Sciglio-Roberto Carlos.