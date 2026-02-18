1 di 12
© X
© X
© X

© X

© X

CHAMPIONS-LEAGUE

Galatasaray-Juventus, le reazioni social non perdonano la disfatta bianconera

18 Feb 2026 - 12:19
12 foto

La Juventus crolla in Turchia, perde 5-2 col Galatasaray e ora è costretta all'impresa se vuole raggiungere gli ottavi di Champions League. Prima della gara di ritorno a Torino, però, c'è spazio per gli sfottò social. Scatenati soprattutto gli interisti, che non aspettavano altro dopo la lunga coda polemica della sfida di sabato sera. 

Qui una raccolta dei post più simpatici pubblicati su X: tra Bastoni, Felipe Melo, limoni e non solo...c'è chi invoca un gol dell'ex nerazzurro Mauro Icardi per l'umiliazione completa, chi non crede alla doppietta di Koopmeiners e chi invece scherza su Cabal-De Sciglio-Roberto Carlos

champions league
juventus
galatasaray

Ultimi video

03:03
DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

00:35
DICH PALLADINO SU KOVAC 17/2 DICH

Palladino: "Protestavano dalla panchina, io non lo faccio mai, lascio gli arbitri decidere""

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

03:03
DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

I più visti di Champions League

 Alessandro Bastoni

Bastoni: "Contatto con Kalulu accentuato, ammetto la mia responsabilità. Dispiaciuto per la reazione"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

MCH BASTONI PARTENZA PER BODO 17/02 MCH

Esclusiva: le prime immagini di Bastoni dopo la bufera con Kalulu

Koop illude la Juve, poi la ripresa è da incubo: rosso a Cabal, il Galatasaray umilia la Juve