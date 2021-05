Ora è ufficiale, la finale di Champions League si giocherà a Porto

LA DECISIONE

E' prevista anche la presenza del pubblico: saranno in 12mila

Ora c'è anche l'ufficialità. La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea si giocherà il prossimo 29 maggio allo stadio Do Drago di Porto. Niente Turchia, dunque, come era stato stabilito da tempo con il match programmato allo stadio Ataturk di Istambul. E' prevista la presenza del pubblico con 6mila biglietti per ognuno dei due club che si contenderanno il prestigioso trofeo. afp

Nelle scorse settimane, quando ormai la destinazione turca appariva sempre più lontana, si era anche parlato di spostare la gara a Wembley, visto che la finale sarà tutta inglese.

Invece, la Uefa non è riuscita ad avere le necessarie rassicurazioni da parte del governo britannico e per questo si è optato per il Portogallo che, al contrario, ha dato immediate certezze.

Il tutto, comunque, anche per consentire la presenza dei tifosi inglesi. L'alto livello di contagi e morti attualmente registrato in Turchia avrebbe impedito ai supporter dei due club di Premier League di assistere all'incontro allo stadio Ataturk, dal momento che le attuali norme britanniche sui viaggi internazionali impongono, a chi arriva sull'isola dalla Turchia, di osservare un periodo di 10 giorni di quarantena in una struttura alberghiera, approvata dal governo, a spese proprie.

Da qui il primo tentativo del governo britannico di ospitare la finale a Wembley. Ma di fronte all'impossibilità di esentare i circa 2mila ospiti della Uefa, tra dirigenti e sponsor, dall'obbligo di quarantena, una volta giunti nel Regno, il governo del calcio europeo ha optato per il Portogallo, inserito da Londra nella lista verde dei paesi, da cui si puo' rientrare nel Regno Unito senza restrizioni.

Sarà dunque l'Estadio do Dragao ad accogliere i circa 6mila tifosi che ciascuna delle due squadre potrà avere al seguito. E' il secondo anno consecutivo che il Portogallo ospita l'epilogo della Champions: 12 mesi fa era toccato a Lisbona.