Napoli, questo Barça è battibile con un pizzico di coraggio in più

L'ANALISI

"In attacco loro ci hanno fatto il solletico, potevamo stare qui un giorno intero e non avrebbero più segnato... abbiamo pagato caro un episodio". Come al solito Rino Gattuso non usa giri di parole e in una frase riesce a sintetizzare al meglio la prima sfida del suo Napoli contro il Barcellona. Ringhio ha badato al sodo, impostando una gara prettamente difensiva, provando a chiudere ogni spazio e approfittando degli errori della non irresistibile retroguardia blaugrana. Un piano funzionato perfettamente per quasi un'ora, fino al gol di Griezmann, che ha approfittato dell'unico errore di posizione della difesa napoletana. Napoli-Barcellona, le pagelle: Callejon spreca, Messi si vede poco

Un gol che complica terribilmente il compito in vista della gara di ritorno, dove ci vorrà lo stesso Napoli solido in difesa, ma con un po' più di coraggio in fase di costruzione e nel palleggio, perché parcheggiare l'autobus davanti ad Ospina al Camp Nou sarebbe un autentico suicidio. I tre davanti con la loro velocità possono mandare in tilt la retroguardia spagnola, tanto più che mancheranno filtro e ordine garantiti da Busquets e la grinta di Vidal.

Il Barcellona è chiaramente Messi-dipendente e davanti ai suoi tifosi non è la squadra lenta, impacciata e senza idee vista al San Paolo. Fuori casa i catalani hanno una sorta di blocco psicologico dovuto alle batoste ancora non completamente metabolizzate contro Liverpool e Roma, dalle nostre parti ultimamente non hanno fatto proprio delle belle figure (2 vittorie e 4 pareggi), ma sul proprio campo si trasformano e sono quasi imbattibili.

Gattuso, che ha già battuto Juventus e Inter in questa stagione, dovrà fare un autentico capolavoro per cambiare il destino della qualificazione: il Barça, infatti, si è qualificato agli ottavi in 12 delle ultime 14 volte e in casa ha una striscia record di 35 gare senza sconfitte (31 successi e solo 4 pareggi). A far sperare il Napoli anche il fatto che Messi e compagni hanno perso gli ultimi due scontri dentro-fuori con squadre italiane (Juve 2017 e Roma 2018). Un vecchio adagio recita "Non c'è due senza tre". E chissà se a San Gennaro (Gattuso) riuscirà il miracolo che un'intera città sogna...