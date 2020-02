Napoli, Gattuso: "Ci hanno fatto il solletico, qualificazione ancora aperta"

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso vede comunque il bicchiere mezzo pieno dopo l'1-1 contro il Barcellona: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, forse potevamo fare meglio in fase di costruzione e di possesso palla. Loro hanno avuto pochissime occasioni, certo è subentrata un po' di stanchezza". Nulla è precluso comunque: "Il Napoli non è una squadretta, loro sono superiori ma andremo al Camp Nou a giocarcela. Qualificazione ancora aperta".

Il tecnico azzurro ora chiede alla squadra di "concentrarsi sul Torino, c'è tempo per pensare alla partita di ritorno ma se giocheremo da squadra avremo la possibilità di superare il turno. Anche perché a loro mancheranno Busquets e Vidal squalificati. Abbiamo sempre bisogno di avere il fiato sul collo, dobbiamo lavorare bene perché abbiamo qualità".

Gattuso preferisce non soffermarsi troppo sull'errore della linea difensiva nella rete di Griezmann ("Forse doveva scivolare meglio Maksimovic") e rimpiange qualche uscita fatta coi tempi sbagliati: "Loro vanno a mille all'ora, si ha sempre paura di perdere palla lasciandola a gente come Messi ma quando siamo riusciti a fare le cose come le avevamo preparate li abbiamo messi in difficoltà. In attacco loro ci hanno fatto il solletico, potevamo stare qui un giorno intero e non avrebbero più segnato... abbiamo pagato caro un episodio".