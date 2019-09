Napoli-Liverpool da record, quasi in 5 milioni su Canale 5

La stagione del ritorno della Champions League in chiaro sulle reti Mediaset è partita col botto. La grande impresa del Napoli, che al San Paolo ha battuto i campioni in carica del Liverpool con un secco 2-0, ha tenuto incollati al televisore, sintonizzati su Canale 5, quasi cinque milioni di spettatori e ha fatto registrare uno share del 18,63%. Numeri da grande esordio che non potranno che aumentare questa sera, quando prenderà ufficialmente il via, su Italia 1, Pressing Champions League, che mostrerà un'ampia sintesi della gara tra Atletico Madrid e Juventus.