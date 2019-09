Dalla Youth League alla Champions, tutto in diretta su Sportmediaset.it

La Champions League è ripartita e Sportmediaset.it è in prima linea con un'offerta live che parte dal primo pomeriggio e si concluderà in tarda serata: eventi, dirette, partite e interviste lungo l'arco di tutta la giornata. L'esclusiva della Youth League farà da aperitivo alla grande serata di Juve e Atalanta con gli highlights e le analisi delle partite e le dichiarazioni post gara di Sarri e Gasperini, ma non mancheranno i consueti appuntamenti con il Tg delle 13 e la chat con Sabatini.