Mourinho: "Partita pazza e spettacolare ma sono tre punti importanti contro una squadra fortissima"

Dopo l'Inter arriverà la Roma: è un algoritmo romantico? "L'anno scorso è stato il Chelsea, un'altra mia ex squadra. Roma a Roma è la prima volta che torno. Emozionato? Come oggi, prima e dopo, non durante. Perché Florentino Perez mi ha rivoluto? Perché la situazione era dura. Quando è facile non è per me, quando è dura aiuta José".