Mourinho: "Partita pazza e spettacolare ma sono tre punti importanti contro una squadra fortissima"

© Getty Images
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Era una nuova sfida contro uno dei suoi vecchi amori, questa volta a tinte nerazzurre. José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky dopo la partita vinta contro l'Inter: "Mi è piaciuto il risultato, tre punti alla prima contro una squadra fortissima. Una partita penso spettacolare per chi sta a casa e allo stadio, non per me e per Chivu. Poteva essere 5-0 per noi, 5-5, 6-5, 7-5... Loro sono bravi, con quel centrocampo a chiudere il blocco basso ma noi ogni contropiede potevamo fare gol. Hanno fatto il 2-1, partita aperta fino alla fine: partita pazza".
Su Chivu ha risposto: "Abbraccio prima e dopo, io so quello che sento per lui e lui per me. Se avremo l'opportunità di vederci, ben venga. Mbappé? Ha lavorato tantissimo e fatto un gol importantissimo per noi. Non mi preoccupa, farà sempre di più e sicuramente sarà di nuovo il capocannoniere della Champions".
Dopo l'Inter arriverà la Roma: è un algoritmo romantico? "L'anno scorso è stato il Chelsea, un'altra mia ex squadra. Roma a Roma è la prima volta che torno. Emozionato? Come oggi, prima e dopo, non durante. Perché Florentino Perez mi ha rivoluto? Perché la situazione era dura. Quando è facile non è per me, quando è dura aiuta José".