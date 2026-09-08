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Mourinho: "Partita pazza e spettacolare ma sono tre punti importanti contro una squadra fortissima"

L'allenatore dei blancos ha parlato alla fine della partita contro la "sua" Inter

08 Set 2026 - 23:24
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Era una nuova sfida contro uno dei suoi vecchi amori, questa volta a tinte nerazzurre. José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky dopo la partita vinta contro l'Inter: "Mi è piaciuto il risultato, tre punti alla prima contro una squadra fortissima. Una partita penso spettacolare per chi sta a casa e allo stadio, non per me e per Chivu. Poteva essere 5-0 per noi, 5-5, 6-5, 7-5... Loro sono bravi, con quel centrocampo a chiudere il blocco basso ma noi ogni contropiede potevamo fare gol. Hanno fatto il 2-1, partita aperta fino alla fine: partita pazza".

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Su Chivu ha risposto: "Abbraccio prima e dopo, io so quello che sento per lui e lui per me. Se avremo l'opportunità di vederci, ben venga. Mbappé? Ha lavorato tantissimo e fatto un gol importantissimo per noi. Non mi preoccupa, farà sempre di più e sicuramente sarà di nuovo il capocannoniere della Champions". 

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