Inter, Lautaro Martinez: "Usciamo a testa alta, noi alla pari del Real. Ma in Champions gli errori costano caro"

"Abbiamo giocato una partita di altissimo livello, usciamo a testa alta, consapevoli di aver affrontato alla pari un grande avversario". Amareggiato ma orgoglioso il capitano dell'Inter Lautaro Martinez dopo la sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid nella prima uscita in Champions League. "Questa è una competizione di dettagli e quando sbagli paghi il prezzo - ha proseguito il Toro - Oggi abbiamo commesso due errori a inizio gara e dopo è diventata difficile ma l’Inter è venuta qui a fare una partita da grande squadra, ha giocato un match di personalità. Loro vogliono vincere la Champions, come noi, è il nostro obiettivo, l’Inter inizia ogni competizione per vincerla. L’amarezza è questa, prendere pochi tiri, in ripartenza. Non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni. Usciamo a testa alta - ha ribadito Lautaro - Courtois è uno dei migliori al mondo, ma noi dobbiamo migliorare sotto porta, dovevamo fare meglio".