Problemi circolatori per Karetsas: il greco del Dortmund va in ospedale per accertamenti

Attimi di apprensione durante la sfida tra Borussia Dortmund e Villarreal per Konstantinos Karetsas. Il giovane talento greco, cercato anche dal Milan nel mercato estivo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di alcuni problemi circolatori. Il giocatore, secondo quanto comunicato dal club tedesco, sta bene considerate le circostanze e non ci sarebbero al momento particolari motivi di allarme. Karetsas è comunque stato accompagnato in ospedale, dove verrà sottoposto a ulteriori accertamenti.