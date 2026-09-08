Spagna: procreazione assistita agevolata per giocatrici della nazionale

Le giocatrici della nazionale spagnola avranno un accesso più agevole alle tecniche di procreazione assistita, incluso il congelamento degli ovuli, grazie a un accordo annunciato dalla loro Federcalcio (Rfef), valido fino al 2029. "Si tratta di un accordo innovativo", ha dichiarato il presidente Rafael Louzan, durante la presentazione presso la sede della federazione a Las Rozas. Stipulato con la clinica di procreazione assistita Tambre, l'accordo prevede sia la fornitura di informazioni sulle tecniche di procreazione assistita sia l'accesso a diversi trattamenti, come il congelamento degli ovuli e la fecondazione in vitro. L'obiettivo è che "durante il periodo di massima fertilità per le atlete, queste siano tutelate, abbiano accesso alle informazioni e che possiamo soddisfare le loro esigenze", ha spiegato Reyes Bellver, direttore del settore calcio femminile. "Questo è un passo avanti molto importante per noi", ha commentato Olga Carmona, autrice del gol decisivo nella finale dei Mondiali del 2023, vinta per 1-0 contro l'Inghilterra. Presente anche il suo compagno di squadra Patri Guijarro, che ha sottolineato l'importanza che "le atlete non debbano scegliere tra la vita privata e la carriera sportiva".