PAGELLE DI REAL MADRID-INTER

Pagelle Real Madrid-Inter: errori imperdonabili di Jones e Josep Martinez, Mbappè micidiale negli spazi

Lautaro e Diouf sono all'altezza della situazione, Vinicus corre come un matto e Courtois para quasi tutto 

di Enzo Palladini
08 Set 2026 - 23:06
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REAL MADRID 

Courtois 7 - Normalmente il portiere del Real Madrid al Bernabeu non ha molto da fare, a lui invece tocca un lavoro che non lo annoia e che anzi lo impegna non poco. Almeno tre o quattro interventi decisivi.  

Dumfries 6 - Non ha nemmeno bisogno di essere il Dumfries devastante di certi periodi interisti, Fa il suo, anche in fase difensiva. 

Konatè 6,5 - Con la sua forza fisica, basta la presenza. Difficile per gli avversari anche solo immaginare di andare allo scontro fisico. E anche in area avversaria sulle palle inattive diventa un pericolo. 

Huijsen 6,5 - Ancora una volta viene in mente la facilità con cui la Juve ha rinunciato a questo fortissimo difensore. fisico e personalità davvero da  Champions a tutti gli effetti- 

Cucurella 5 - L'unico veramente in sofferenza della sua squadra, fa molta fatica a contrastare le iniziative di Diouf. 

Alexander-Arnold 5,5 - Può permettersi di giocare fuori ruolo senza dare troppo nell'occhio e senza incidere particolarmente sul risultato. Partita senza molto significato. 

Dal 34' st Tchouameni sv. 

Valverde 7 - Un capitano del Real che gioca da capitano del Real, che intercetta le linee di passaggio, che dà l'esempio andando a pressare, gesto che gli vale in regalo il gol del 2-0. 

Bellingham 6,5 - In campo si sente la sua presenza, ma l'aspetto incredibile della sua serata risiede negli errori clamorosi che commette in zona gol. Se ne mangia almeno due. Però in mezzo al campo è una forza della natura. 

Brahim Diaz 6,5 - Sempre un giocatore fastidioso per la difesa avversaria, a volte non lo vedi nè lo senti arrivare e lui si fa trovare proprio lì, nel punto in cui può farti del male. 

Dal 34' st Diomandè sv. 

Mbappè 7 - Il ragazzo è già forte di suo, se poi gli viene recapitato un regalo come quello di Jones per l'1-0, è un giochino segnare l'ennesimo gol. E quando lo lanciano è praticamente imprendibile. 

Dal 48' st Espì sv. 

Vinicius 6,5 - Com'era la domanda? Perché non partecipa alla fase difensiva? Non certo in questa occasione. Corre avanti e indietro sulla fascia sinistra, recuperando palloni e ripartendo a velocità supersonica. 

Dal 43' st Carreras sv. 

Allenatore Mourinho 6,5 - Non c'è niente da fare: quando ha la squadra più forte, Mou vince. E in questo caso il real è più forte, anche se è rimaneggiato a ha poche alternative valide. 

INTER 

Josep Martinez 5 - Imperdonabile l'errore che porta al 2-0 di Valverde, un maldestro tentativo di dribbling quasi al limite del ridicolo. Tutti i dubbi che erano stati espressi su di lui, ora tornano come nuvole nerissime. Due ottime parate non riscattano la colpa. 

Pavard 5,5 - Un intervento perfetto nel primo tempo evita un passivo peggiore, ma la serata è complicata per lui come per tutto il reparto difensivo. Infatti da metà del primo tempo sbaglia in diverse occasioni. 

Dal 1' st Stones 6 - Con la sua esperienza, sbroglia qualche situazione complicata. 

Bisseck 5,5 - Troppo spesso costretto all'uno contro uno con Mbappè, un compito che nonostante la sua velocità risulta comunque complicato e a volte impossibile. 

Bastoni 6,5 - Scambiandosi un po' la posizione con Carlos Augusto, prova a spingersi ogni tanto in avanti, ma gli spazi da quelle parti sono sempre abbastanza intasati. Nelle chiusure difensive però è il migliore dei suoi- 

Diouf 6,5 - Le prime iniziative interessanti dei nerazzurri sono le sue, con un paio di cross che potrebbero diventare assist veri e propri. Il suo apporto è buono anche in fase difensiva. Cala moltissimo dopo un'ora di gioco. 

Barella 6 - Ha lo stesso atteggiamento del campionato, solo che va a scontrarsi con una catena di sinistra del Real davvero difficile da scalfire.  

Dal 15' st Sucic 5,5 - Non entra bene nel clima della partita, da lui sicuramente Chivu si aspettava di più. 

Calhanoglu 6 - Inizia con alcuni tentativi dalla distanza che impegnano Courtois, poi perde un po' di autocontrollo e prende anche un cartellino giallo. 

Dal 15' st Zielinski 6 - In mezzo al campo deve più dare una mano nel recupero palla che nella costruzione. 

Jones 5,5 - Dopo un quarto d'ora combina il primo gigantesco pasticcio della sua carriera interista, perdendo il pallone che dà l'1-0 al Real Madrid. Sul centro-sinistra le sue giocate sono sempre abbastanza scontate, tranne una conclusione nel primo tempo che scheggia la traversa e un sinistro all'inizio della ripresa parato da Courtois. 

Carlos Augusto 6,5 - In fase offensiva ovviamente non è Dimarco, le sue giocate sono molto meno decisive, mentre spesso è molto utile nella fase difensiva. Poi si fa trovare prontissimo a deviare om gol l'assist di Lautaro per il 2-1.  

Dal 38' st Mkhitaryan sv., 

Lautaro Martinez 6,5 - Si sacrifica molto, addirittura anche in fase difensiva. Torna molto indietro anche per dialogare con i compagni, ma spesso è fatica sprecata. Poi arriva poco lucido in area avversaria. Però poi si inventa uno splendido assist per il 2-1 di Carlos Augusto. 

Thuram 5,5 - Non riesce a sfruttare le sue caratteristiche, soprattutto la sua potenza, ben imbrigliato da una difesa molto attenta. 

Dal 15' st Bonny 6 - Ci prova, in qualche modo, a dare una mano con il suo spunto in velocità, ma non sempre arriva lucido alla giocata che potrebbe essere decisiva. 

Allenatore Chivu 5,5 - Non si può dire che abbia preparato male la partita, visto che l'Inter l'ha comunque giocata. Ma certi errori vanno prevenuti con il lavoro quotidiano. 

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