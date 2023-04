Milan, Pioli: "Sarà un Maradona diverso, ma questo ci dà carica"

VERSO NAPOLI-MILAN

Il tecnico rossonero: "C'è fiducia, abbiamo un piccolo vantaggio ma non conta: sarà una partita di altissimo livello"

Milan contro Napoli atto terzo. Nel giro di poche settimane rossoneri e azzurri tornano ad affrontarsi, ma al Maradona questa volta in palio c'è il passaggio alla semifinale di Champions League. Si parte dall'1-0 dell'andata in favore del Milan: "Siamo concentratissimi, motivatissimi e determinatissimi - ha assicurato Stefano Pioli alla vigilia del match -, sappiamo che ci sarà un ambiente completamente diverso rispetto all'ultima volta in casa del Napoli, ma questo ci dà motivazione e carica ulteriore".

Dopo il 4-0 in campionato e l'1-0 dell'andata, sempre in favore del Milan, i due tecnici stanno studiando un modo per sorprendere l'avversario: "Qualcosa cambierà in questa partita sia per noi che per loro, ma ogni gara fa storia a sé. Certo fa strano giocare tre partite in pochi giorni contro lo stesso avversario, ma sarà un confronto esaltante come un quarto di finale di Champions League sa essere perché ti dà la possibilità di andare tra le migliori quattro d'Europa" ha proseguito Pioli.

La rete di Bennacer all'andata mette il Milan un passettino avanti rispetto al Napoli di Spalletti: "La fiducia c'è e ci deve essere, sarà una partita di altissimo livello su tanti aspetti diversi. Noi dobbiamo credere in noi stessi ma non per il risultato dell'andata, ma perché conosciamo i nostri mezzi e le nostre situazioni. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma il Napoli quest'anno in Champions ha segnato in media tre gol a partita contro avversari molto forti, la qualificazione ce la dobbiamo meritare".

Per fermare l'attacco del Napoli ai rossoneri sarà richiesta una prova sopra le righe, in campo ci sarà anche Osimhen: "Il lavoro senza palla è un lavoro di squadra, va fatto con determinazione e comunicazione - ha concluso Pioli -, con una forte pressione sul portatore di palla avversario per facilitare anche il compito degli altri compagni".