Milan, Pioli: "La prima partita il rimpianto più grande. Ci dispiace tanto"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Delusione e rammarico per essere usciti dalla Champions". Leao: "In Europa League per vincerla"

Milan, vittoria amara: retrocede in Europa League































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la vittoria contro il Newcastle, in casa Milan è tempo di rimpianti. È lo stesso Stefano Pioli ad ammetterlo a fine partita. “Il più grande rimpianto? La prima partita. La partita d’andata dovevamo vincerla per come abbiamo giocato. Non esserci riusciti. Ci dispiace tanto. Tenevamo tanto alla Champions - ha spiegato l'allenatore del Milan -. L’Europa League è una competizione importante, il Milan non l’ha mai vinta. È una serata dolce-amara. Dolce perché il Milan non vinceva in Inghilterra dal 2005, abbiamo lottato e ci abbiamo creduto. Soddisfazione per la vittoria sicuramente ma un po’ di rammarico e un po’ di delusione per essere usciti dalla Champions c’è”.

“Dobbiamo fare di tutto per andare più avanti possibile, il girone sapevamo che era difficilissimo, adesso penseremo all’Europa League a fare bene” ha aggiunto Pioli, che ora cerca la svolta in campionato. “Noi adesso dobbiamo cercare di fare bene in campionato consolidando il terzo posto ma con la voglia, l’ambizione e la speranza di fare di più. Poi è chiaro che l’obiettivo minimo stagionale per il Milan è di arrivare tra le prime quattro - le sue parole a Prime Video -. Non abbiamo ancora trovato in campionato quella continuità necessaria per avere più punti ed essere più avanti in classifica. Manca ancora tanto alla fine della stagione, non si possono fare i bilanci. Adesso concentriamoci sul campionato perché abbiamo partite importanti e dobbiamo ritrovare la vittoria. L’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, è troppo importante per il club e per i tifosi”.

Pioli crede ciecamente in questo gruppo. “Io sono convinto delle potenzialità di questa squadra. Mi dispiace che non sono riuscito a portare al massimo questo potenziale, adesso dobbiamo lavorare su questo. Sono solamente dispiaciuto per questo, credo che questa sia una squadra forte e che possa fare meglio di quanto fatto fino a stasera”.

LEAO: "ORA PROVIAMO A VINCERE L'EUROPA LEAGUE"

Rientrato dopo un mese di stop, Leao ha dato il suo contributo soprattutto nel secondo tempo ma non è bastato. "Volevamo continuare in Champions League, sapevamo che senza vittoria non potevamo pensare di andare avanti - ha ammesso il portoghese a Prime Video -. Abbiamo esultato per i tre punti. Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l’ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla". Su come è stata la sua partita: "Difficile, difficile. Questi momenti di responsabilità mi aiutano a crescere. Nel primo tempo un po’ così così, la squadra mi ha aiutato ad alzare il livello nel secondo tempo". Il palo gli ha negato la gioia del gol: "Sono deluso, era importante per me tornare col gol. La cosa più importante era continuare in Champions, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo. Però continuiamo in Europa e va bene così".

