Milan, le condizioni di Abraham e Gabbia: per l'inglese niente Champions, il difensore è da valutare

Un dubbio riguarda anche Matteo Gabbia che la sfida contro l'Udinese proprio non l'ha giocata per affaticamento e per una botta al polpaccio che provoca ancora dolore e non è stata completamente assorbita dal difensore. L'ottimismo sul suo recupero in tempo per la sfida di Champions League è abbastanza, ma Fonseca e il suo staff prenderanno ogni precauzione per evitare di esporsi ad ulteriori problemi. Difficile, infine, rivedere capitan Calabria tra i convocati.