Milan, Fonseca: "Con Okafor e Chukwueze la partita è cambiata, nessun problema con Leao"

"È merito dei giocatori e principalmente di chi è subentrato, hanno cambiato il nostro gioco e intensità - ha ribadito Fonseca in conferenza stampa - Leao? Penso che offensivamente ha fatto cose importanti per la squadra, poi ho deciso di cambiare come ho fatto anche con Loftus Cheek. Pensavo si potesse essere più incisivi sui corridoi". "Nel primo tempo non abbiamo fatto le cose bene - spiega il tecnico - abbiamo avuto difficoltà poi il gioco è diventato lento. Se non c'è spazio, dobbiamo aumentare l'intensità e non lo abbiamo fatto, è stato un problema di comprensione del momento della partita". Sul debutto di Camarda: "Mi dispiace molto per il gol - ha detto Fonseca - è stato un momento molto bello per un giovane che ama tanto il Milan e ha un legame speciale per i tifosi. Un gol per un bambino che lavora tanto per la squadra. Ma lui avrà tante opportunità per fare altri gol".