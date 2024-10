Champions League, Milan-Bruges 3-1: Pulisic e Reijnders regalano la prima gioia europea a Fonseca

Tijjani Reijnders è solo il terzo olandese capace di realizzare una marcatura multipla con il Milan in Champions League (doppietta vs Club Brugge) - dopo Marco Van Basten (poker vs Goteborg, nel novembre 1992) e Clarence Seedorf (doppietta vs Shakhtar Donetsk, nell'ottobre 2007).

Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist.

L’ultimo giocatore capace di realizzare un gol olimpico in un match di Champions League (direttamente da calcio d’angolo) era stato Ángel Di María nel dicembre 2023 contro il Salisburgo.

Il Milan ha vinto con almeno tre reti all’attivo un match in Champions League per la prima volta dal 2 novembre 2022 (4-0 vs Salisburgo in quel caso).

Il Milan è la formazione che ha concesso più tiri totali (29, seguono Lipsia e Stella Rossa a 23) e nello specchio (16) nel primo tempo di gioco in questa Champions League.

A partire dalla scorsa stagione (dal 2023/24), solo Slovan Bratislava (quattro) e Ajax (sei) hanno ricevuto più cartellini rossi rispetto al Club Brugge nelle principali competizioni europee (tre).

All'età di 16 anni e 226 giorni, Francesco Camarda è l'esordiente più giovane nella storia del Milan in Champions League, oltre all'italiano più giovane a scendere in campo nella competizione - superato il record di Moise Kean con la Juventus vs Siviglia (16 anni e 268 giorni).

Solo il Manchester City (tre) ha colpito più legni del Club Brugge in questa UEFA Champions League (due).

Con 19 anni e 270 giorni, Kyriani Sabbe è il difensore più giovane ad avere realizzato un gol in Champions League da António Silva contro l’Inter (19 anni e 171 giorni), il 19 aprile 2023.

Il Club Brugge ha perso tre delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee (2V) per la formazione belga una sconfitta in meno rispetto a quante quelle rimediate nelle precedenti 15 fuori casa in questi tornei (7V, 4N).

Dopo quattro sconfitte di fila, il Milan è tornato al successo in una grande competizione europea per la prima volta dal 14 marzo 2024 (3-1 anche in quel caso vs Slavia Praga).