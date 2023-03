Champions League, i premi ufficiali 21-22: alle italiane 218 milioni

CHAMPIONS LEAGUE

La Juve quella che ha incassato di più, 77 milioni, davanti a Inter (62), Milan (45) e Atalanta (33)

© Getty Images La Uefa ha pubblicato il suo Financial Report per la stagione 2021-22, un documento che mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club. Per quanto riguarda la Champions League, le italiane hanno incassato complessivamente 218,258 milioni di euro così suddivisi: alla Juventus, spinta dal ranking storico/decennale, la fetta più grossa con 77,3 milioni, poi l'Inter con 62,652, Milan 45,283 e Atalanta 32,967.

La Champions della scorsa stagione ha visto tra le protagoniste le italiane Juventus e Inter, entrambe eliminate agli ottavi di finale della competizione, oltre a Milan e Atalanta, che non sono invece riuscite a superare la fase a gironi. La Juve ha fatto il vuoto rispetto agli altri club nostrani grazie al ranking storico (30,699 milioni) e al bonus risultati (15,085 milioni). Una montagna di soldi che conferma come la partecipazione alla Champions League rappresenti un asset fondamentale per la gestione dei club.

Come riporta Calcio e Finanza sono invece quattro le società che superano i 100 milioni di euro di premi in questa edizione della manifestazione. Oltre al Real Madrid campione (oltre 133 milioni) ci sono anche il Liverpool finalista (119 milioni di euro), il Bayern Monaco (109 milioni) e il Manchester City (108 milioni circa).

Vedi anche Milan Milan, Champions in bilico: parte la missione Tottenham