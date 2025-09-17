De Zerbi infuriato: "Rigore Real vergognoso". Déjà vu Benatia: "Come con la Juve nel 2018"

Una decisione che ha fatto discutere moltissimo, tanto che questa mattina la stampa francese ha gridato allo scandalo dando seguito alle parole pronunciate da De Zerbi in conferenza stampa. "Cosa penso del secondo rigore concesso al Real Madrid? È ingiustificato. È vergognoso. E lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore. Incredibile...", il commento a caldo del tecnico bresciano. Che poi ha aggiunto: "Non è mai rigore. E dopo la partita contro la Real Sociedad tutti parlavano dell'ingiustizia contro il Real...".