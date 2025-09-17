Logo SportMediaset
LA POLEMICA

De Zerbi infuriato: "Rigore Real vergognoso". Déjà vu Benatia: "Come con la Juve nel 2018"

Il tecnico italiano non ha usato mezzi termini per descrivere il penalty che ha deciso la partita. Il ds invece ricorda il "caso Vasquez" nei quarti Champions di 7 anni fa

17 Set 2025 - 11:42
© X

© X

Il Marsiglia esce dal Bernabeu a testa alta e con qualche rimpianto. Gli uomini di De Zerbi, dopo essere andati in vantaggio con l'ex Juve Weah, hanno giocato per 90 minuti alla pari con i campioni del Real (che dal 72esimo erano anche rimasti in 10 per l'espulsione di Carvajal) per capitolare soltanto dopo due rigori trasformati da Kylian Mbappé. Penalty che hanno scatenato accese polemiche nel post partita. Soprattutto il secondo, assegnato per un fallo di mano di Facundo Medina, lascia moltissimi dubbi: il difensore del Marsiglia si tuffa in scivolata per murare un tiro a Vinicius. Dopo aver deviato la conclusione, mentre l'argentino era ancora a terra, il pallone gli finisce sul braccio e il direttore di gara fischia il rigore. 

Una decisione che ha fatto discutere moltissimo, tanto che questa mattina la stampa francese ha gridato allo scandalo dando seguito alle parole pronunciate da De Zerbi in conferenza stampa. "Cosa penso del secondo rigore concesso al Real Madrid? È ingiustificato. È vergognoso. E lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore. Incredibile...", il commento a caldo del tecnico bresciano. Che poi ha aggiunto: "Non è mai rigore. E dopo la partita contro la Real Sociedad tutti parlavano dell'ingiustizia contro il Real...".

BENATIA: "COME NEL 2018"

A rincarare la dose è stato Mehdi Benatia. Il ds del Marsiglia ha ricordato un episodio simile, risalente al 2018, quando giocava nella Juventus. Nei quarti di finale di Champions i bianconeri affrontarono il Real e la doppia sfida venne decisa al Bernabeu da un rigore dubbio assegnato per un contatto su Lucas Vázquez. Il famoso penalty che fece infuriare Buffon tanto da farsi espellere dall'arbitro Michael Oliver che poi Gigi apostrofò come "uno che al posto del cuore ha un bidone d'immondizia".Sette anni dopo Benatia, che quella sera era in campo, ha paragonato i due episodi: "È un rigore difficile da accettare, ma l’ho già vissuto. Ho lo stesso sentimento". 

REAL PRIMO PER RIGORI IN CHAMPIONS

Anche in Spagna il penalty assegnato al Madrid ha fatto parecchio rumore. Mundo Deportivo, quotidiano sportivo di Barcellona, sottolinea che il Real Madrid è ora la squadra con il numero record di rigori in Champions League: 63. "Nel turbine di lamentele dei tifosi del Real Madrid per il pessimo trattamento che il club riceve dagli arbitri nella Liga, la situazione sembra molto diversa in Champions League", sottolinea il giornale catalano. A seguire questa linea anche una folta schiera di arbitri compreso Mateu Lahoz, ex internazionale: "Penso che il difensore abbia fatto quello che doveva fare. Il suo piede è stato bloccato e il suo braccio è stato usato per mantenere l'equilibrio. Il suo braccio era in una posizione naturale. Per me, non avrebbe mai dovuto esserci un rigore. È chiaro ed evidente, altrimenti non si può fare nulla". 

