Juventus al bivio Champions: col Bodo è fondamentale vincere

E' tornato Cabal, ma sarà difficile assistere stravolgimenti difensivi già nel prossimo impegno di Champions. Magari, invece, cambierà qualcosa in avanti. Conceiçao scalpita per partire titolare, come pure Openda e David. Dopo l'1-1 con la Fiorentina, Spalletti ha ammesso, tra il serio e il faceto, che concedere solo due minuti a entrambi è stato un errore. Ecco, magari col Bodo avranno una nuova chance visto che Vlahovic e Yildiz stanno tirando la carretta da soli. Se meritata o meno dovranno dimostrarlo in campo i due finora più deludenti acquisti dell'estate juventina.