Marotta, prima finale da presidente: "Il paragone con Moratti non regge. Sentiamo grande responsabilità"

A margine del pranzo con Massimo Moratti e le vecchie glorie per commemorare la Coppa dei Campioni vinta nel 1965, Beppe Marotta ha parlato delle sue sensazioni alla prima finale da presidente dell'Inter. "Io ho avuto questa gratificazione da parte della nuova proprietà, ma è evidente che il paragone con Moratti per me non regge - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Regge la passione, il senso di appartenenza che comunque c'è anche in me. Per quanto mi riguarda, garantisco il mio contributo, per quanto può valere, in una partita che può segnare la storia. Questa è la terza finale in cinquanta anni, per noi è un momento in cui sentiamo addosso grande responsabilità ed entusiasmo e motivazioni per quello che faremo".