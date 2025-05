Marotta: "Fatto qualcosa di straordinario in Champions. Complimenti al Napoli ma giocato 19 gare in più"

"Abbiamo iniziato con l'intento di fare qualcosa di straordinario, ci siamo riusciti date le due finali in tre anni, qualcosa di forse irrepetibile. Ma non abbiamo tralasciato le altre competizioni, in Coppa Italia siamo arrivati in semifinale e in campionato ci è mancato quel centimetro per vincere. Ne approfitto per fare i complimenti al Napoli". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta nel mediaday dei nerazzurri ad Appiano in vista della finale di Champions League di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg. "Abbiamo giocato 19 partite più del Napoli, ma Inzaghi ha modulato le energie e ci ha portato a vivere questo momento - ha aggiunto - La Champions è di gran lunga la competizione più importante. Siamo l'Inter e l'Inter ha una storia, vogliamo essere protagonisti. Speriamo sia una serata bellissima e che si possa coronare qualcosa di straordinario per i nostri tifosi".