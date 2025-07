"Juve, niente vacanze tagliate: i giocatori hanno detto no"

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus aveva chiesto ai giocatori la possibilità di tagliarsi le vacanze per rientrare una settimana prima e preparare meglio l'inizio stagione. La squadra, che aveva diritto a tre settimane di stop, ha però detto no perché, dopo il Mondiale per Club e una annata così stressante, ha preferito riposare in modo da non avere ripercussione durante la stagione. Tudor ha compreso le ragioni del gruppo e ha accettato la decisione, col ritiro che partirà il 24 luglio alla Continassa.