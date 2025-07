Lucas Vazquez saluta il Real Madrid: "Un onore vestire questa maglia"

Lucas Vazquez saluta il Real Madrid. Il club e il giocatore hanno dichiarato mercoledì che non tornerà per un'altra stagione. "Lascio il Real Madrid, ma il Real Madrid non mi abbandonerà mai", ha dichiarato Vazquez sui social media. "Ovunque andrò, dirò con orgoglio di aver avuto l'onore di giocare per la migliore squadra del mondo. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio più bello della mia vita", ha aggiunto. Il Real Madrid sta preparando una cerimonia d'addio per giovedì per il 34enne Vazquez. "Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Lucas Vazquez, una delle grandi leggende del nostro club", si legge in un comunicato. Vazquez è uno dei giocatori più vincenti nella storia del Real Madrid, avendo contribuito alla conquista di 23 titoli, tra cui cinque Champions League e quattro campionati spagnoli. Ha collezionato 402 presenze, giocando principalmente come terzino destro, ma anche come attaccante, centrocampista offensivo e contribuendo dalla panchina.