Marotta: "Inter pronta a onorare al meglio la finale di Champions"

© Getty Images

Per Beppe Marotta non si tratta della prima finale di Champions League avendone vissute due ai tempi della Juve, ma quella di Istanbul sarà comunque una serata speciale per lui e per l'Inter. "È la sesta volta che l'Inter si presenta a una finale di Champions League. Questo appuntamento importante, che ci porta a salire su palcoscenico consono alla storia del club, mancava da 13 anni e siamo pronti ad onorarlo nel migliore dei modi, nel rispetto dell'avversario", ha detto l'amministratore delegato nerazzurro ad Appiano Gentile nel media day che precede la finale di sabato contro il Manchester City.