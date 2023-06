Inter, Inzaghi: "Non ho deciso se giocherà Dzeko o Lukaku"

Media day in casa Inter in vista della finale di Champions League sabato sera a Istanbul, il primo a prendere la parola in conferenza stampa è stato il tecnico Simone Inzaghi: "È stato un viaggio lungo, iniziato con i sorteggi estivi che non sono stati fortunati. Insieme allo staff e alla squadra ne avevamo parlato subito, avevamo detto che potevamo fare un bel percorso. Ora siamo in finale, è stato un grandissimo viaggio partito dallo scorso anno. Dzeko o Lukaku? Non ho deciso lì, non ho deciso a metà campo, non ho deciso in difesa: in questo momento, come negli ultimi due mesi, ho la possibilità di scegliere. È la miglior cosa che un allenatore possa avere".