Manchester United, Solskjaer esalta l’Atalanta: “Ha uno stile unico”

VERSO ATALANTA-UNITED

Il tecnico dei Red Devils alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium: “CR7 gioca? Vediamo”

"Serve anche una vittoria fuori casa per passare il girone, sarà una partita molto difficile: all'andata De Gea ha fatto due parate eccezionali evitando il 3-1 dell'Atalanta". Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, si presenta a Bergamo deciso a conservare il primo posto nel girone dopo il successo in rimonta dell'andata ma teme molto la Dea e mette in guardia i suoi: "L'Atalanta ha uno stile unico, assomiglia a una squadra inglese – ha detto - Possono creare problemi a qualsiasi altra squadra, attenzione".

“Li conosciamo bene, anche prima di portare Amad (Diallo, ndr) qui avevamo visto le loro partite: hanno il loro stile, sono molto propositivi e hanno sempre delle piccole cose per vincere le partite mettendo in difficoltà gli avversari” ha aggiunto in videoconferenza il tecnico norvegese, che con la vittoria sul Tottenham ha (momentaneamente) salvato la propria panchina: “Vogliamo essere sempre più regolari e continui: non basta un solo buon risultato, come il 3-0 al Tottenham di sabato, dobbiamo concentrarci sui nostri progressi e proseguire su quella strada. Nuno Espirito Santo? Dispiace sempre quando qualcuno perde il posto di lavoro".

Riguardo al cambio di modulo dal 4-2-3-1 classico al 3-4-1-2 visto contro gli Spurs, Solskjaer non ha voluto scoprire le carte: "Non voglio svelare il piano di gioco, ma possiamo ovviamente schierarci in modi diversi. A prescindere dalla tattica, quel che conta sono i giocatori e la loro qualità. È la qualità che prevale su qualunque sistema. Conta come i singoli interpretano il proprio ruolo, conta come Bruno Fernandes passa la palla a Cristiano Ronaldo".

Pretattica sul modulo e anche sulla formazione per il tecnico dei Red Devils, che in una settimana affrontano Tottenham, Atalanta e City: "Siamo in una posizione decente, ma bisogna vincere anche fuori casa per passare alla fase successiva. Vediamo un po' chi voglio schierare per domani sera”.

In conferenza accanto al tecnico anche Bruno Fernandes, ex Novara, Udinese e Sampdoria, che ha parlato in particolare di due ex compagni: "Muriel e Zapata sono amici e grandi giocatori – ha detto - l'Atalanta ne ha tanti che ci possono creare problemi: la sua forza è il suo saper essere squadra, la grinta, la voglia. Il messaggio di Gasperini passa tanto, società e giocatori credono in lui: 4-5 anni fa nessuno poteva credere alla loro dimensione attuale".

